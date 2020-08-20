Pınar Karşıyaka'da gençler yolcu

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yine iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'da, altyapıdan yetişen isimlerden Alp Karahan'la yollar ayrılırken Berke Aygündüz ise Afyon Belediye Basketbol'a kiralık gönderildi.

Yeşil-kırmızılılarda 2016-17 sezonundan beri A takımda forma giyen 22 yaşındaki Alp, 2018-19 sezonunda Sakarya BŞB, geçen sezon da Konyaspor'a kiralık gitti. Berke ise 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında A takımda oynayıp geçen sezonu kiralık olarak Karşıyaka Belediyespor'da geçirdi. Pınar Karşıyaka'nın kadrodaki altyapı patentli isimlerden Görkem Doğan'ı da kiralık göndermesi bekleniyor.Yeni sezon öncesi antrenmanlarını tam kadro olarak sürdüren Kaf-Kaf'ta takım, teknik heyet ve çalışanlara uygulanan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.