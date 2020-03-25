Pınar Karşıyaka'da gergin bekleyiş - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da gergin bekleyiş

6 saat önce

Basketbolda bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, dünyayı kilitleyen koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor.

Pınar Karşıyaka'da gergin bekleyiş, System.String[]

Basketbolda bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürüp kurduğu iddialı kadroyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, dünyayı kilitleyen koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerde verilecek kararı bekliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) dün Süper Lig temsilcileriyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda ligdeki birçok kulüp virüs korkusuyla sezonun sona erdirilmesini istedi. Ligde geçen hafta Fenerbahçe Bekolu bazı oyuncularda koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken, Karşıyaka gibi Europe Cup'ta yarı finale çıkan Bahçeşehir Koleji tüm yabancılarını şimdiden gönderdi.Karşıyaka ile Euroleague'nin kararını bekleyen Fenerbahçe ve Anadolu Efes haricindeki tüm takımların ekonomik sıkıntıları da göze alıp yabancılarıyla tek tek vedalaştıkları öğrenildi. Federasyon ligi sonlandırma kararı alırsa ya bu yıl hiç oynanmamış kabul edilecek ya da mevcut puan tablosunda lider olan Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla lig tescil edilecek. Avrupa'da son olarak Yunanistan Ligi bu sezon hiç oynanmamış kabul edilerek iptal edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararını Euroleague ve FIBA karar açıkladıktan sonra yeni haftada vermesi bekleniyor. Pınar Karşıyaka'nın en büyük favorisi olduğu Europe Cup'ı da sezon sonuna kadar tamamen durduran FIBA ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. FIBA'nın da sezonu tamamen iptal etmesi ihtimaller arasında.


Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:05 Kaynak: DHA

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