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Pınar Karşıyaka'da geri sayım

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde Ufuk Sarıca yönetiminde sezon başından bu yana liderlikten inmeyen Pınar Karşıyaka, en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko'yu koltuğunu korumak için ağırlayacağı maç öncesi geri sayıma geçti.

Pınar Karşıyaka'da geri sayım, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Ufuk Sarıca yönetiminde sezon başından bu yana liderlikten inmeyen Pınar Karşıyaka, en güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Beko'yu koltuğunu korumak için ağırlayacağı maç öncesi geri sayıma geçti. Ligde bu sezon iki ekip de 9 haftada 8'er galibiyet elde etti. Pınar Karşıyaka, ünlü Sırp Antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe'yi Antrenör Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra hiç yenemedi. Sarı-lacivertlilere karşı son galibiyetini Sarıca döneminde 20 Mart 2016'da evinde 86-81'lik skorla alan Karşıyaka, daha sonra 3 sezondur rakibiyle oynadığı 6 maçı da kaybetti. Ufuk Sarıca yönetiminde Obradovic'li Fenerbahçe'yi 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalinde, 2015'te ise ligde Play-Off yarı finalinde saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, tecrübeli antrenörün yuvaya döndüğü sezonda sarı-lacivertlilerle oynayacağı ilk maçı da kazanıp liderlik koltuğunu korumak istiyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda pazar günü saat 17.30'da başlayacak maçın biletleri tam 50, öğrenci 30 TL'den satışa çıktı. Tam biletlerin 10 TL'lik kısmı basketbol altyapıya aktarılacak. Yeşil-kırmızılılar, adalesindeki ödem nedeniyle ligdeki Afyon deplasmanı ile FIBA Europe Cup'taki Phoenix Brüksel mücadelesinde forma giyemeyen Kennedy'i maça yetiştirmeye çalışıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:45 Kaynak: DHA
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