Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Gözler Ventspils Maçına Çevrildi

Pınar Karşıyaka'da Gözler Ventspils Maçına Çevrildi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'e 93-78 yenilen Pınar Karşıyaka'da gözler, FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda Letonya ekibi Ventspils'le oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Pınar Karşıyaka'da Gözler Ventspils Maçına Çevrildi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'e 93-78 yenilen Pınar Karşıyaka'da gözler, FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda Letonya ekibi Ventspils'le oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Letonya'dan geldik ve 3-4 gün içinde ikinci müsabakamızı oynadık. Şimdi önümüzde çok kritik bir Avrupa maçımız var. Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasını geride bırakıp Ventspils'le oynayacağımız maça konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dün karşılaştıkları Darüşşafaka Tekfen'in, THY Avrupa Ligi seviyesinde bir takım olduğunu gösterdiğini de vurgulayan Bauermann, "Hem savunmalarıyla hem de sertlikleriyle bizden çok daha iyiydiler ve kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda farkı 6 sayıya kadar erittik ve takımım iyi savaştı. Son çeyrekte 3 sayılık atışlarda daha yüzdeli olabilseydik, belki maçı da alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka, Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Çarşamba günü Letonya ekibi Ventspils'i konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı 78-76 kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Letonya, Darüşşafaka, Avrupa, Pınar Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi Futbolcusunun Eşiyle Beraber Olan Teknik Direktör Kovuldu

Rockets, Mavericks'i Yenerek Galibiyet Serisini 8'e Çıkardı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İstifadan Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Gözler Ventspils Maçına Çevrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]