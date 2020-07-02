Pınar Karşıyaka'da gündem Sek Henry ve Emanuel Terry!

Yeşil-kırmızılılarda 2018-19 sezonunda da forma giyip ligde 13.8 sayı, 2.8 ribaund, 4.3 asist ortalamaları yakalayan 33 yaşındaki Henry, geçen sezonu Hapoel Tel Aviv'de geçirdi.



Teksüt Bandırma'da sezona başlayıp 10.8 sayı, 7.9 ribaund, 1.3 asist ortalamaları yakalayan 24 yaşındaki Terry ise ardından mart ayında İsrail'de Hapoel Jerusalem'in yolunu tuttu.



Kaf-Kaf transferler için öncelikle iç transferde henüz resmi sözleşme yenilemeyen Tony Taylor'un durumunu bekliyor.



Yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan yabancılar Crocker, Triche ve Morgan ise takımdan ayrılmıştı. Mevcut yabancılardan M'Baye ve Kennedy de henüz resmi sözleşme yenilemedi.



