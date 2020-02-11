Pınar Karşıyaka'da hedef Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da hedef Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'da hedef Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak

6 saat önce

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Ankara'da Türk Telekom'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, "Türkiye Kupası'nda da hedefimiz yeniden şampiyon olmak.

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Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Ankara'da Türk Telekom'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, "Türkiye Kupası'nda da hedefimiz yeniden şampiyon olmak." dedi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını hatırlatan Büyükkarcı, "Orada da şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bu hafta oynanacak Türkiye Kupası'nda da hedefimiz yeniden şampiyon olmak. Bunu başarabilecek gücümüz ve inancımız var." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, basketbol dışında futbol ve voleybolda da istikrarı ve başarıyı yakaladıklarını, tüm altyapılarda sporcu sayılarının arttığını bildirdi.

Çiğli ilçesinde yapmayı planladıkları altyapı tesisini bitirmeleri halinde kulübün geleceğinin garanti altına alınacağını belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Mali yapının yoluna girmesi açısından belirlediğimiz çizgiden taviz vermeden çabalayarak mali durumu rayına oturtmuş durumdayız. Bundan sonra da aynı çizgiden kararlılıkla giderek trenin raylardan çıkmasının önüne geçmiş olacağız. Stat konusunda tüm girişimleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Denizi geçtik ve derede boğulmamak için her adımımızı temkinli atıyoruz. En kısa sürede Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışan stada kavuşmayı istiyoruz. Biz işimizi doğru ve dürüstçe yaptığımız sürece, camia büyüklerimiz yanımızda durdukça ve arkamızda büyük Karşıyaka taraftarı olduğu müddetçe Karşıyaka Spor Kulübü'nün sırtı asla yere gelmeyecektir."

Rakip Türk Telekom

Solgar Vitamin Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde 14 Şubat Cuma günü yarı finalde Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma maçının galibiyle mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka 2013-2014'te o sene farklı bir statüyle oynanan Türkiye Kupası'nda Ankara'daki 8'li finallerde Türk Telekom, Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'i mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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