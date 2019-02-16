Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da İbre Yabancıya Döndü

Pınar Karşıyaka'da İbre Yabancıya Döndü

1 saat önce

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'da ibre yabancı çalıştırıcılara döndü.

Pınar Karşıyaka'da İbre Yabancıya Döndü, System.String[]


TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'da ibre yabancı çalıştırıcılara döndü. Eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla anlaşamayan yeşil-kırmızılılarda Oktay Mahmuti'yle İtalya'da görüşen Genel Menajer Selim Çınar, "Şu an göreve gelemem. Teklifi yeni sezon için değerlendirebilirim" yanıtını aldı.

Bu gelişme üzerine yabancı antrenörlere yönelen Karşıyaka, daha önce Banvit'te görev yapan, halen Monaco'yu çalıştıran Sloven Sasa Filipovski ve ülkemizde 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Basketbol'un dümeninde bulunan aynı ülkeden Jure Zdovc'u gündemine aldı. Filipovski'nin Fransız temsilcisi Monaco'dan ayrılmasının zor olduğu, Bosna Hersek ve Slovenya Milli Takımı'nda da görev yapan, Iraklis, AEK, Spartak Saint Petersburg, Cedevita Zagreb gibi takımlarda başarılı dönemler geçiren Zdovc'un ise teklife sıcak baktığı öğrenildi. Eski bir basketbolcu olan 52 yaşındaki Zdovc, 2012 yılında Eurocup'ta yılın antrenörü seçildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:50 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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