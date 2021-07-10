Pınar Karşıyaka'da iki imza daha

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, iç transferde iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılarda 25 yaşındaki gurbetçi pivot Mahir Ağva 2 yıllık sözleşme imzalarken, 28 yaşındaki oyuncu kurucu Yunus Emre Sonsırma da 1 yıllık kontrata imza attı. Dış transferde Beşiktaş'tan skorer guard James Blackmon, Türk Telekom'dan oyuncu kurucu Can Korkmaz ve Tofaş'tan forvet Berkan Durmaz'la anlaşan Kaf-Kaf'ta DJ Kennedy, Metecan Birsen ve Onuralp Bitim'le yollar ayrıldı.
Kaynak: DHA
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