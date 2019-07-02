Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Triche
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Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Triche

44 dakika önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 3 yıl sonra yeniden A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka, ilk dış transferini gerçekleştirdi.

Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Triche, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 3 yıl sonra yeniden A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon İtalya 2. Ligi takımlarından Orlandina Basket'te oynayan 28 yaşında, 1.93 boyundaki basketbolcu, daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma, Delaware 87'ers, Salt Lake City Stars, Bnei Herzliya ve PAOK formaları giydi. Büyük oranda yeni bir kadro kurmayı planlayarak Walker, Evans, İlkan gibi isimlerle yollarını ayıran Kaf-Kaf, iç transferde Henry ve Marei'nin opsiyonları konusunda beklemede. Kontratında çıkış opsiyonu bulunan Egemen Güven'le de görüşmeler sürüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:16 Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, basketbol, Spor
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