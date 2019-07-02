Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Triche
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BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 3 yıl sonra yeniden A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Pınar Karşıyaka, ilk dış transferini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:16 Kaynak: DHA
BASKETBOL Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 3 yıl sonra yeniden A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca
'yı getiren Pınar Karşıyaka
, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Pınar Karşıyaka, ABD'li guard Brandon Triche'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon İtalya
2. Ligi takımlarından Orlandina Basket'te oynayan 28 yaşında, 1.93 boyundaki basketbolcu, daha önce Aquila Basket Trento, Virtus Roma
, Delaware
87'ers, Salt Lake City
Stars, Bnei Herzliya
ve PAOK formaları giydi. Büyük oranda yeni bir kadro kurmayı planlayarak Walker, Evans, İlkan gibi isimlerle yollarını ayıran Kaf-Kaf, iç transferde Henry ve Marei'nin opsiyonları konusunda beklemede. Kontratında çıkış opsiyonu bulunan Egemen Güven'le de görüşmeler sürüyor.
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