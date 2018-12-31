Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da İzinler İptal Edildi

Pınar Karşıyaka'da İzinler İptal Edildi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 104-76 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ilk devrenin son haftası öncesi Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka'da yönetimini kızdırdı.

Pınar Karşıyaka'da İzinler İptal Edildi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 104-76 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ilk devrenin son haftası öncesi Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka'da yönetimini kızdırdı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet alarak 13 haftada 5 galibiyette kalan yeşil-kırmızılılarda takımın yeni yıl izinleri iptal edildi. İstanbul deplasmanından gece geç saatlerde dönen Karşıyaka, ara vermeden antrenmanlarını sürdürecek. Ayrıca, takıma kötü gidişat nedeniyle para cezası da kesilecek. Karşıyaka, ligde ilk yarıyı 6 Ocak Pazar günü evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçla tamamlayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:35 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2018 A Milli Takıma Yaramadı İspanyol Basını, Balotelli'nin Fenerbahçe'ye Gideceğini Yazdı

Arda Turan'a Tazminat Davası Açacağı Konuşulan Berkay, İddialara Cevap Verdi: Biz Dava Açmadık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cesc Fabregas ile Görüşüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:38:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da İzinler İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]