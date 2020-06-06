Pınar Karşıyaka'da karar haftaya kaldı
Koronavirüs salgını yüzünden bu yıl şampiyon ilan edilmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da hangi kupada yer alacağıyla ilgili karar haftaya kaldı.
Koronavirüs salgını yüzünden bu yıl şampiyon ilan edilmeden bitirilen ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da hangi kupada yer alacağıyla ilgili karar haftaya kaldı. Ülkemizi geçen sezon ULEB Eurocup'ta temsil eden Darüşşafaka ve Tofaş'ın ardından Galatasaray da tercihini Eurocup'tan gelecek takımlara cazip katılım payları teklif eden FIBA Şampiyonlar Ligi'nden yana kullandı.
Şu an için Türkiye'den Eurocup'a katılacak takım kalmazken FIBA, ligimizdeki ilk 6 takıma Şampiyonlar Ligi için kontenjan açtı. Eurocup'tan gelecek takımlara dağıtılacak 400 bin Euro'ya varan katılım payı kadar olmasa da Şampiyonlar Ligi ödüllerinin daha cazip olması, takım sayısının artmasıyla ligin daha rekabetçi hale gelmesi ve transfer yasağını kaldırmak için FIBA'yla kurulan iyi ilişkiler nedeniyle Karşıyaka'nın da tercihini Şampiyonlar Ligi'nden yana kullanması bekleniyor. Daha önce ULEB Eurocup'ta 3 sezon mücadele eden yeşil-kırmızılılar 4 yıldır FIBA organizasyonlarında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:41 Kaynak: DHA
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