Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında yok!
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Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında yok!

6 saat önce

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Doğa Sigorta maçında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı ağrı ve yoğun ödem meydana gelen Kennedy'nin Donar maçında oynayamayacağı belirtildi.

Pınar Karşıyaka'da Kennedy, Donar maçında yok!, System.String[]

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray Doğa Sigorta maçında sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı ağrı ve yoğun ödem meydana gelen Kennedy'nin Donar maçında oynayamayacağı belirtildi.


Galatasaray Doğa Sigorta maçını tamamlayamayan Brandon Triche'de ise kas zorlanması tespit edildiği, oyuncunun durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.


Öte yandan, sezon öncesi hazırlık kampında kalça kemiğinde kırık meydana gelen Tony Crocker'in bireysel çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta yapılacak kontrollerin ardından Crocker'in takımla çalışmalara ne zaman başlayacağının belirleneceği kaydedildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:21 
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