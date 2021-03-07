Pınar Karşıyaka'da krizle gelen rekor - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da krizle gelen rekor

07.03.2021 13:19
Pınar Karşıyaka'da krizle gelen rekor, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da zirve mücadelesi verip rekorlar kırdığı sezonda bir maaşlarını yarım alan, son maaşları da geciken oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Pınar Karşıyaka, boykot krizinden 1 gün sonra çıktığı maçta Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken ligde 18 yıl...

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da zirve mücadelesi verip rekorlar kırdığı sezonda bir maaşlarını yarım alan, son maaşları da geciken oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Pınar Karşıyaka, boykot krizinden 1 gün sonra çıktığı maçta Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken ligde 18 yıl sonra en skorer performansını sergiledi. Boykot krizinin ardından oyunculara sitem eden Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim ilk kez maça gelmeyip takıma tepki gösterirken, Kaf-Kaf'ı kriz kamçıladı.

Kulüp tarihinin kazanma serisi rekorunu kırdığı ligde son 15 maçta 14'üncü, toplamda 23 maçta 19'uncu galibiyetini elde ederken, puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 2002-03 sezonundan sonra ilk kez bir lig maçında 117 sayı birden attı. Daha önce 8 Şubat 2003'te oynanan maçta İTÜ'yü 127-92 yenen Kaf-Kaf, 2010-11 sezonunda ise Petkim'i 115-83, Bornava Belediyespor'u 116-95'le geçmişti. Büyükçekmece galibiyetiyle iddiasını ve gücünü kanıtlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Happy Casa Brindisi deplasmanı için İtalya'ya gidecek. Kulüpte özel uçak programı iptal edilirken kafile Brindisi'ye aktarmalı ulaşacak.

SARICA: KEŞKE TARAFTARIMIZ OLSAYDI

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon kırdıkları rekorları koronavirüs pandemisi nedeniyle salonda taraftarlarıyla birlikte kutlayamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Sarıca, maçın ardından, "Çok konsantre ve çok enerjik bir oyun oynadık. Zaten devam eden bir başarımız ve formumuz var. Geçen sene tam bu zamanda 23 maçta 20 galibiyetimiz varken yarıda kalmıştı. Bugün itibari ile 23 maçta 19'uncu galiblyetimizi aldık. Yani genel olarak bakarsak son 46 maçının 39 tanesini kazanan bir Pınar Karşıyaka var sahada. Çok karakterli bir takım olduğumuzu söylememe gerek yok. Sahada her zamanki gibi işini yapan ve birbiriyle oynamaktan zevk alan bir takım vardı. Keşke bu sezon kırdığımız rekorları taraftarımızla beraber salonda kutlayabiliyor olsaydık" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da krizle gelen rekor - Son Dakika Spor


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