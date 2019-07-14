Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Metecan bitiyor
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Pınar Karşıyaka'da Metecan bitiyor

2 saat önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transfer harekatını sürdürüp şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, listesindeki Metecan Birsen için sona yaklaştı.

Pınar Karşıyaka'da Metecan bitiyor, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transfer harekatını sürdürüp şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, listesindeki Metecan Birsen için sona yaklaştı. Kaf-Kaf'ın Anadolu Efes forması giyen 24 yaşındaki kısa forvetle anlaştığı, kulübünden ayrılmasını beklediği öğrenildi.
Metecan, geçen sezon ligde şampiyon olan İstanbul ekibinde 5.5 sayı, 3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka'nın yerli transfer listesinde A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden, Anadolu Efes'ten Onuralp Bitim ve Fenerbahçe'den Egehan Arna da bulunuyor. İzmir ekibi, iç transferde de Birkan Batuk'la sözleşme yenilemeye çalışıyor.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:02 Kaynak: DHA
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