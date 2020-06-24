Pınar Karşıyaka'da Metecan'dan 2 yıllık imza - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da Metecan'dan 2 yıllık imza

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, daha önce prensipte anlaştığı James Metecan Birsen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iç transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, daha önce prensipte anlaştığı James Metecan Birsen'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılıların yanı sıra A Milli Takım'da da forma giyen 25 yaşındaki uzun forvet, geçen sezon lig ve FIBA Europe Cup'ta takımı sırtlayan isimlerin arasında yer aldı. Kaf-Kaf, Metecan için yarın saat 19.12'de Başkan Turgay Büyükkarcı ve Asbaşkan İlter Köseoğlu'nun katılımıyla online olarak imza töreni düzenleyecek. Tören, kulubün sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak. Daha önce iç transferde Yunus ve Nusret'le resmi sözleşme imzalayan Karşıyaka'da yabancılardan Crocker, Triche ve Morgan ise takımdan ayrılmıştı.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Metecan'dan 2 yıllık imza - Son Dakika Spor
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