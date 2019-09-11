Pınar karşıyaka'da milliler dönüyor
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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Başantrenör Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen, Arda Demirbağ ve oyuncular Semih Erden ile Metecan Birsen, yeni haftada takıma katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Başantrenör Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen, Arda Demirbağ ve oyuncular Semih Erden ile Metecan Birsen, yeni haftada takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferler Metecan ve Semih ay-yıldızlı ekibimizde olduğu için hazırlık döneminde takıma dahil edilen eski oyunculardan Mert Celeb, Arel Üniversitesi Büyükçekme'yle anlaştı.
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