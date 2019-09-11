Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka'da milliler dönüyor
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Pınar karşıyaka'da milliler dönüyor

45 dakika önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Başantrenör Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen, Arda Demirbağ ve oyuncular Semih Erden ile Metecan Birsen, yeni haftada takıma katılacak.

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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Başantrenör Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen, Arda Demirbağ ve oyuncular Semih Erden ile Metecan Birsen, yeni haftada takıma katılacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferler Metecan ve Semih ay-yıldızlı ekibimizde olduğu için hazırlık döneminde takıma dahil edilen eski oyunculardan Mert Celeb, Arel Üniversitesi Büyükçekme'yle anlaştı.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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