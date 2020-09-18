Pınar Karşıyaka'da Sarıca'nın salon tepkisi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 1 hafta kala ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2020'ye Petkimspor önündeki 65-54'lük galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, salonda çalışmayan klimalar nedeniyle rakipten, hakemlerden ve oyuncularından özür diledi. Kaf-Kaf'ın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bir süre önce bozulan klimalar henüz tamir edilemezken, antrenmanlarını da aynı salonda aşırı sıcak altında yapmakta zorlanan yeşil-kırmızılı takımda Sarıca, "Salonumuzun durumundan ötürü hem rakibimiz Petkimspor'dan, hem hakemlerden, hem de kendi oyuncularımızdan özür diliyoruz. Çok sıcak, oksijensiz ve havasız bir ortamda bu maçı oynamak zorunda kaldık. Yaklaşık 10-12 gündür bu süreçteyiz maalesef" diye konuştu.

Salondaki arıza sürecinin bir kısmının Antalya'da Gloria Cup'ta oldukları sürece denk geldiğini ancak bazı antrenmanları iptal etmek durumunda kaldıklarını belirten Sarıca, "Bundan dolayı sıkıntılı bir ortamda maç oldu. Maç olarak da kalite olarak da zaten seyircisiz, taraftarsız oynanan bir maçta, boş salonda bir de bu sıcaklıkla beraber oyuncularımın bence motivasyonu ve sahadaki kaliteleri düştü. Kazanmak güzel bir şey ama tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok az süre kaldı. Yapacağımız antrenmanlar ve oynayacağımız bir tane daha maç var. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bu süreçte özellikle 3 tane hazırlık maçını ertelemek zorunda kaldık. Mart ayından bu yana uzun süredir, yaklaşık 5 aydır basketbol oynamayan oyuncular sahada ritim kaybına da maalesef maruz kalıyorlar. Turnuvanın son maçıyla lig hazırlıklarını bitirip ligin ilk haftasındaki rakibimizi bekliyor olacağız" dedi.

RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

Pınar Karşıyaka, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pınar Cup 2020'nin son maçında yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Koronavirüs pandemisine alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak karşılaşma kulübün Youtube kanalından canlı yayınlanacak.