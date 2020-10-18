Pınar Karşıyaka'da Sarıca umutlu - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da Sarıca umutlu

18.10.2020 14:01
Pınar Karşıyaka'da Sarıca umutlu, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Tofaş'ı 88-78 yenerek ligdeki 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, zamanla daha iyi olacaklarını dile getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Tofaş'ı 88-78 yenerek ligdeki 4'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca, zamanla daha iyi olacaklarını dile getirdi. "Tofaş, ligin değerli takımlarından bir tanesi" diyen Ufuk Sarıca, "Çok iyi oynadığımız ancak içerisinde inişler çıkışlar yaşadığımız bir maç oldu. Rakibin hızlı bir hücum takımı, atletik oyunculardan kurulduğunu biliyorduk. Dolayısıyla fast-break önlemlerimizi almıştık. Maçın sonunda baktığımızda savunmamız çok düşük bir sayıda kalmadı ama benim için yeterliydi" yorumu yaptı.Ufuk Sarıca şöyle devam etti: "Özellikle Metecan'ın sürdürdüğü form bizim için önemliydi. Geçen sezon başlayan o devamlılığı bu sezon daha da yukarı çıkarıyor. Hem Türk basketbolu hem bizim için önemli. Raymar Morgan'ın ortaya koyduğu oyun da çok önemli. Sezon başında hazır değildi, her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Sek yine aynı şekilde devreye girdi. Tony'nin yine müthiş bir organizasyonu var. Bunları birleştirdiğimiz zaman tüm maçı önde götürdüğümüz bir karşılaşma oldu. Her geçen gün çalışarak daha iyi olacağımız kesin."


Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Tofaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Sarıca umutlu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı
N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı         
14:05
Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar         
13:01
Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü         
12:42
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 14:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka'da Sarıca umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei