Pınar Karşıyaka'da son transfer Mahir

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda belirleyen Pınar Karşıyaka, dış transferde şutör guard Sek Henry ve pivot Raymar Morgan'dan sonra Darüşşafaka Tekfen'den uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Mahir Agva'yı kadrosuna kattı. Almanya'da doğup yetişen 24 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu daha önce Ehingen Urspring, Tigers Tübingen, Frankfurt Skyliners ve Giessen 46ers'ta görev yapmıştı. Almanya'da altyapılarda milli takım formasını da giyen Mahir, geçen sezon ligde 2.9 sayı, 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka, daha önce iç transferde Taylor, Kennedy, M'Baye, Nusret, Metecan, Yunus ve Semih Erden'le yeniden anlaşmıştı.

- İzmir