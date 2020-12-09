Pınar Karşıyaka'da tarihi seri bitti - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da tarihi seri bitti

09.12.2020 11:38
Pınar Karşıyaka'da tarihi seri bitti, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya'da Brose Bamberg'e son saniyelerde 83-82 yenilen Pınar Karşıyaka'nın Avrupa arenasındaki 14 maçlık tarihi galibiyet serisi sona erdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya'da Brose Bamberg'e son saniyelerde 83-82 yenilen Pınar Karşıyaka'nın Avrupa arenasındaki 14 maçlık tarihi galibiyet serisi sona erdi. Avrupa'da son olarak geçen sezon başında, Belçika'da 23 Ekim 2019'da oynanan karşılaşmada, FIBA Europe Cup'ta Spirou'ya 81-76 yenilen Kaf-Kaf, ardından düne kadar çıktığı üst üste 14 maçı kazandı. Geçen sezon Europe Cup'ta Spirou mücadelesi sonrası 13'te 13 yapıp, koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların durdurulmasıyla şampiyonluktan olan Karşıyaka, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Bilbao Basket'i ilk hafta deplasmanda 81-72 yendi.

Bilbao mücadelesi sonrası 10 Kasım'da oynaması gereken Fortitudo Bologna maçı takımdaki 7 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen İzmir temsilcisi, dün lider Bamberg deplasmanında son anda yıkılıp 2 maçta 1 galibiyette kaldı. ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 günde 3 maç oynadığı zorlu periyot sonrası Almanya deplasmanına çıkan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "8 günde 4'üncü maçı oynadık. Herkes sahada elinden geleni yaptı ama maçın sonunda daha az enerjimiz vardı ve son 2-3 dakikada çok fazla sayıda hata yaptık. Brose Bamberg çok iyi bir takım ve çok iyi bir organizasyon. Son iki önemli maçlarını kazandılar. İkinci yarıda iyiydik. Maç sonunda da kazanma şansımız oldu ancak yeterli olmadı" açıklamasını yaptı.

DJ KENNEDY TARİHE GEÇTİ

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li forveti DJ Kennedy, dün Bamberg deplasmanında bulduğu 10 sayıyla FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5 yıllık tarihinde üst üste 18 maç çift haneli skor üreten ilk oyuncu oldu. Karşıyaka'da geçen sezon başında İtalyan temsilcisi Venezia'dan yuvaya dönen Kennedy dünkü maçtaki performansıyla bu ligde çıktığı son 18 maçta çift hanelere ulaşmayı başardı.


Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Almanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da tarihi seri bitti - Son Dakika Spor


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