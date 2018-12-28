Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 Hafta Yok

Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 Hafta Yok

18 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 30 Aralık Pazar günü oynayacağı deplasman maçına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da uzun süredir kasık fıtığına rağmen forma giyen Tayfun Erülkü ameliyat oldu.

Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 Hafta Yok, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 30 Aralık Pazar günü oynayacağı deplasman maçına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da uzun süredir kasık fıtığına rağmen forma giyen Tayfun Erülkü ameliyat oldu. 

Tecrübeli oyun kurucunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da bileğindeki sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Berk Uğurlu ise Anadolu Efes maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:55 Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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