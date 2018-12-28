Pınar Karşıyaka'da Tayfun 4 Hafta Yok
18 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le 30 Aralık Pazar günü oynayacağı deplasman maçına hazırlanan Pınar Karşıyaka'da uzun süredir kasık fıtığına rağmen forma giyen Tayfun Erülkü ameliyat oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes
'le 30 Aralık
Pazar günü oynayacağı deplasman maçına hazırlanan Pınar Karşıyaka
'da uzun süredir kasık fıtığına rağmen forma giyen Tayfun Erülkü
ameliyat oldu.
Tecrübeli oyun kurucunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Karşıyaka'da bileğindeki sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Berk Uğurlu
ise Anadolu Efes maçı öncesi takımla antrenmanlara başladı. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:55 Kaynak: DHA
Euroleague'de Anadolu Efes, Deplasmanda Barcelona'ya Yenildi
Fenerbahçe, Mario Pasalic'in Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Süper Ligin Golcüsü Asamoah Gyan, 5 Parasız Kaldı
Ünal Karaman, Zor Durumdaki Kardemir Karabükspor'daki Alacağından 1,4 Milyon TL Feragat Etti