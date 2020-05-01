Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor da ABD'ye döndü - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor da ABD'ye döndü

7 saat önce

19 Mart'ta diğer tüm spor organizasyonları gibi durdurulup sezonun akıbeti henüz belirlenmeyen Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'nın yabancıları 1 hafta bekleyip ABD'yle uçuş yasakları başlamadan hemen önce ülkelerine gitti.

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor da ABD'ye döndü, System.String[]

19 Mart'ta diğer tüm spor organizasyonları gibi durdurulup sezonun akıbeti henüz belirlenmeyen Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'nın yabancıları 1 hafta bekleyip ABD'yle uçuş yasakları başlamadan hemen önce ülkelerine gitti.


Salgın, liglerin durması ve tüm uçuşların iptal olmasına rağmen haftalardır eşiyle birlikte Türkiye'den ayrılmayan guard Taylor, süreç uzayınca pazartesi günü Almanya üzerinden ABD'nin Avrupa'da kalan vatandaşları için kaldırdığı uçakla ülkesine döndü.


Yeşil-kırmızılıların yabancıları ligin geleceğiyle ilgili alınacak kararı bekleyecek. Karşıyaka'nın mücadele ettiği FIBA Europe Cup, daha önce yeni sezonun başına ertelenmişti. Basketbol Federasyonu, dün liglerle ilgili kararını yine erteledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:05 

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