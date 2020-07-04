Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'un sözleşmesi uzatıldı

Taylor, geçen sezon ligde 22 maçta 13,18 sayı, 4,14 asist ve 2,36 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Pınar Karşıyaka 'dan yapılan yazılı açıklamada, Taylor'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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