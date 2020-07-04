Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'un sözleşmesi uzatıldı
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Taylor'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Taylor'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Taylor, geçen sezon ligde 22 maçta 13,18 sayı, 4,14 asist ve 2,36 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:01
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