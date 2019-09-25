Pınar Karşıyaka'da transfer
1 saat önce
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.
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