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Pınar Karşıyaka'da transfer

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'da transfer, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu ABD'li David John Kennedy'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Karşıyaka, David John, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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