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Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürüp transfer harekatına girişen Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Yunus Emre Sonsorma'yla sözleşme imzalayacak.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndürüp transfer harekatına girişen Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Yunus Emre Sonsorma'yla sözleşme imzalayacak. Yeşil-kırmızılılarda 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyerek Ufuk Sarıca önderliğinde 3 kupa kazanan kadronun parçası olan 26 yaşındaki guard, kulübü Türk Telekom'dan çıkışını aldı. Yunus, geçen sezon ligde 5.2 sayı, 1.7 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı. 
Karşıyaka'nın listesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan A Milli Takım'ın NBA patentli yıldız pivotu Semih Erden ise teklifleri bekliyor. Kadrosunu şimdiye kadar şutör guard Brandon Triche ve pivot Jordan Morgan'la güçlendiren Karşıyaka'nın yerli transfer listesinde Anadolu Efes'le şampiyonluk yaşayan Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Fenerbahçe'den Egehan Arna da bulunuyor. İzmir ekibi, iç transferde de Birkan Batuk'la sözleşme yenilemeye çalışıyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:43 Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor
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