Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da transfer sürecek
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Pınar Karşıyaka'da transfer sürecek

2 dakika önce

Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getiren, kadrosuna da iki önemli takviye yapan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni transferlerin müjdesini verdi.

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Başantrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getiren, kadrosuna da iki önemli takviye yapan Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni transferlerin müjdesini verdi.

A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına getirerek taraftarlarını heyecanlandıran Pınar Karşıyaka, ayrıca 2 önemli ismi de renklerine bağladı. Başkan Turgay Büyükkarcı da nokta transferlerin süreceğini söyledi. Büyükkarcı, ilk imzayı İtalya'da forma giyen ABD'li şutör guard Brandon Triche'a attırdıklarını, ardından Banvit'ten ayrılan 2.04 boyundaki uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen Jordan Morgan'la anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan, Pınar Karşıyaka'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım oluşturmak istiyoruz. Gerek basketbol antrenörümüz Ufuk Sarıca, gerek futbol takımı antrenörümüz Mesut Toros ve gerekse voleybol antrenörümüz Tamer Çamlıbel, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
Spor
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