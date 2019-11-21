Pınar Karşıyaka'da tur sevinci

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E grubu 5'inci haftasında Donar Groningen'i deplasmanda 62-79'luk skorla mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Avrupa serüveninde eleme turuyla birlikte 7 müsabakaya çıkan Pınar Karşıyaka, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik ortaya koydu. Grupta sadece Belçika ekibi Spirou Charleroi'ye mağlup olan yeşil-kırmızılılar 4 galibiyetle liderliği garantiledi. Karşıyaka gruptaki son maçında 27 Kasım Çarşamba günü Excelsior Brussels ile karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ufuk Sarıca, Groningen karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hollanda 'ya bazı oyuncularından yoksun olarak geldiklerini ifade eden Sarıca, "Bizim için harika bir maçtı ve çok önemli bir galibiyetti. Buraya bazı oyuncularımızdan yoksun olarak geldik ancak sahada çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Ayrıca rakibimiz de iyi bir oyun ortaya koydu. 40 dakika boyunca gerçekten sert bir maç oldu. Oyunun ilk bölümünde bazı hatalar yaptık ancak ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

20 sayıyla maçın en skorer ismi olan Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ise "Bizim için zor bir maçtı. Donar Groningen özellikle kendi sahasında fiziksel temasa dayalı bir basketbol oynuyor. Ayrıca tribünlerde önemli bir taraftar kitlesi vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt verdik ve sert bir oyun oynayarak galip gelmeyi başardık" diye konuştu.

Öte yandan Mutlu Altuğ'un başkanlık yaptığı 2017 yılında anlaşma sağlanan ancak lisans sorunu nedeniyle forma giyemeden takımdan ayrılan Dustin Hogue yüzünden FIBA tarafından kulübe transfer yasağı getirildiği öğrenildi.