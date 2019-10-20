Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca farkı! 4 yıl sonra ilk kez...
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca farkı! 4 yıl sonra ilk kez...

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca farkı! 4 yıl sonra ilk kez...

1 saat önce

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca farkı! 4 yıl sonra ilk kez..., System.String[]

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı.


Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off'a bile kalamayan yeşil-kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı.


Kaf-Kaf'ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.


Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4'te 0 çekti.


Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'e konuk olacak.


Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:35 
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