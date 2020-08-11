Pınar Karşıyaka'da yerli oyuncular sezonu açtı!

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan ilk çalışmaya takımdaki yerli oyuncular katıldı.

İzmir'e gelen yabancılar sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımla antrenmana çıkacak.

Yeni transferlerden Raymar Morgan'ın da önümüzdeki günlerde gelişiyle kadro tamamlanacak.

Sezon öncesi 8-13 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Gloria Cup'a katılacak Karşıyaka, 17-19 Eylül'da geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Yeşil-kırmızılılar Sorbistan'da da hazırlık maçları oynamayı planlıyor.

ŞUBEDE DEVİR TESLİM

Pınar Karşıyaka'da Cem Karas, basketbol şube başkanlığını Ahmet Eriş'ten devraldı. Basketbol şubesi, devir teslim için Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da katıldığı yemekte bir araya geldi. Ahmet Eriş gecede geçen sezon çok başarılı giden sezonun koronavirüs pandemisi yüzünden sekteye uğradığını hatırlatıp Karas'a başarı diledi. Cem Karas ise geçen sezonu çok başarılı geçirdiklerini belirterek yeni sezonda yola kupalar kazanma hedefiyle çıktıklarını söyledi.