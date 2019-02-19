Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da Zdovc Olmadı

Pınar Karşıyaka'da Zdovc Olmadı

14 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayışını sürdüren Pınar Karşıyaka, listesindeki Sloven çalıştırıcı Jure Zdovc'la anlaşamadı.

Pınar Karşıyaka'da Zdovc Olmadı, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayışını sürdüren Pınar Karşıyaka, listesindeki Sloven çalıştırıcı Jure Zdovc'la anlaşamadı.

Faal basketbolculuk kariyerinde Yugoslavya Milli Takımı'yla Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madayla kazanan, Slovenya ve Bosna Hersek Milli Takımı'nı da çalıştıran Zdovc, ülkesinden Union Petrol Olimpija'nın 2.5 yıllık teklifini kabul etti. 

Daha önce eski çalıştırıcı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, son olarak geçen sezon Galatasaray'da görev yapan Oktay Mahmuti ve Monaco'yu çalıştıran Saso Filipovski'yi gündemine alan Karşıyaka, arayışlarını sürdürüyor. Ligde 3 Mart'a kadar maç yapmayacak yeşil-kırmızılılar yarın Çeşme'de hafta sonuna kadar kampa girecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:53 Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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