Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı! - Son Dakika

Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!

04.05.2021 10:59

Son dakika haber: Ufuk Sarıca: Diğer bütün takımlar kadar bizim de şansımız var"İlk günkü rakibimiz Nymburk turnuvanın hakikaten başarılı takımlarından biri""Kupanın gelmesi için sahadayız"Metecan Birsen: Sezon başında da hedeflerimizden biriydi"Geçen sene yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"Ergin KARATAŞ /...

Ufuk Sarıca: Diğer bütün takımlar kadar bizim de şansımız var

"İlk günkü rakibimiz Nymburk turnuvanın hakikaten başarılı takımlarından biri"

"Kupanın gelmesi için sahadayız"

Metecan Birsen: Sezon başında da hedeflerimizden biriydi

"Geçen sene yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz"

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'ne adını yazdıran Pınar Karşıyaka, Rusya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak organizasyonun çeyrek finalinde ERA Nymburk'u geçip daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmakta kararlı. Rusya'ya giderek pusuya yatan Pınar Karşıyaka, Çek rakibiyle yarın Nagorny Spor Salonu'nda saat 21.30'da karşılaşacak. Çeyrek final müsabakalarının yarın ve perşembe günü oynanacağı organizasyonda yarı finaller 7 Mayıs Cuma, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 9 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde ev sahibi Nizhny Novgorod ile İspanya'dan Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle cuma günü saat 19.00'da final için rakip olacak.

2013'te FIBA Eurochallenge Cup'ı 17 sayı farkla öne geçtiği finalde 1 sayıyla kaybeden, geçen sezon favorisi olduğu FIBA Europe Cup yarı final öncesi koronavirüs pandemisi yüzünden iptal olunca şampiyonluktan olan İzmir temsilcisi, bu kez önce final, ardından kupayı hedefliyor. Avrupa'da Anadolu Efes'le birlikte yoluna devam eden iki ekibimizden biri olan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca ve James Metecan Birsen, finaller öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Kulüpteki ilk döneminde 2013'te Eurochallege'ta finale taşıdığı, 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise lig şampiyonluğu yaşadığı Kaf-Kaf'ı 2 sezondur lig ve Avrupa'da yine zirveye ortak eden Ufuk Sarıca, her takım kadar kupa şansları olduğunu, son güne kadar sahada kalmak istediklerini söyledi.

SARICA: HER TAKIM KADAR ŞANSIMIZ VAR

Finaller öncesi, "Diğer bütün takımlar kadar bizim de şansımız var" diyen Sarıca, "Çok iyi takımlarla oynayacağız. İyi oyuncular, iyi antrenörlerin olduğu bir organizasyon. İlk günkü rakibimiz Nymburk turnuvanın hakikaten başarılı takımlarından biri. Çok hızlı oynayan, çok agresif bir basketbol oynayan bir ekip. Ancak kendi açımızdan baktığımız zaman çok emek verdiğimiz 2 sezon var. Geçen sene yarım kaldı, tamamlayamadık. Açıkçası çok da favoriydik, kupa avucumuzdan kayıp gitti. Ama tabii geçmişe yapabilecek bir şey yok. Bugün için konuşmak gerekirse buraya kadar getirdik, inşallah pazar gününe kadar orada kalırız. Maç maç düşünmek lazım. Sonuçta ilk gün kazanamazsanız zaten devam edemiyorsunuz turnuvaya. Bu bakımdan gündemimizdeki en önemli maç Nymburk maçı. İnşallah kazanırız" dedi.

"KUPA İÇİN SAHADAYIZ"

Henüz geçen haftaya kadar takım içinde ikinci kez koronavirüs vakalarıyla boğuşan Karşıyaka'da kendisi de virüse yakalanıp kısa süre önce iyileşen Ufuk Sarıca, kupanın gelmesi için sahada olacaklarını belirterek, "Buraya kadar bu işi getirdik. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında, hatta başlangıçtan finallere kadar olan kısmında gerçekten çok zorlandık. Özellikle koronavirüs bizim takımı 2 defa dolaştı. Arada sakatlıklar oldu. Koca seneyi taraftarsız geçiriyoruz. Bu bizim için gerçekten büyük bir eksiklik, büyük bir kayıp. Ama buna rağmen ligde o istikrarı sağladık. ilk 3'teyiz, ilk 2'deyiz, bütün sezonu oralarda geçirdik, oralara aday olduk. Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takımın arasına kaldık. Şimdi burada artık dilekler, umutlar, hayaller var ama sahaya çıkıp bunu göstermek lazım. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazanıp sonuna kadar orada kalan taraf biz olacağız" diye konuştu.

METECAN: YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ

Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan beri takımın önemli isimlerinden olan James Metecan Birsen de Avrupa'da finallere adlarını yazdırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. A Milli Takım'da da forma giyen Metecan, "Çok önemli bir organizasyonda ilk 8 takım arasına kaldık. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Sezon başında da hedeflerimizden biriydi. Mutluyuz ve hazırız. İlk maçımız Nymburk'la, iyi hazırlandık. Maç günü bütün konsantrasyonumuzla, mücadelemizle kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında maç maç ilerleyip yarı final ve ardından finalle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Onun için çabalıyoruz ve emek harcıyoruz. Geçen sene yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alp Kırşan ve Engin Altan Düzyatan gibi Karşıyakalı ünlüler de finaller öncesi yayınladıkları videolarla Kaf-Kaf'a destek oldu.

Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!
Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı!

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: SPOR Pınar Karşıyaka, daha önce ıskaladığı Avrupa'da kupa hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı! - Son Dakika Spor


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