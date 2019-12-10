Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da final için yeni start

FIBA Europe Cup'ta ilk turda grubunu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, final ve kupayı hedeflediği organizasyonda 2'nci tur maratonuna yarın başlayacak. Kaf-Kaf, Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'ndaki ilk maçında yarın Hollanda'da ZZ Leiden'e konuk olacak. Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'e konuk olacak. Leiden sınavıyla Avrupa arenasında 216'ncı resmi karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 215 maçta 112 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 999 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 684 sayı gördü. İzmir temsilcisi, yarın bulacağı ilk basketle Avrupa kupalarında 17 bin sayı barajını geçecek.

Europe Cup güç sıralamasında zirvede yer alan Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, finale kadar gitmek istediklerini açıkladı. İlk hedeflerinin 2'nci turda gruplarını ilk 2 sıra içinde tamamlayıp çeyrek finale yükselmek olduğunu belirten Sarıca, "Yeni bir takım olmamıza rağmen bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığımız 19 maçın 16'sını kazandık. Bunun devamını sürdüreceğiz. Lig için konuşmak çok erken ama yukarılara aday yarışmacı bir takım olduğumuzu kanıtladık. Avrupa'da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Şimdiye kadar gösterdiğimiz performansla bu kupanın en kuvvetli takımlarından birisiyiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Karşıyaka, daha önce 2012-13 sezonunda yine Sarıca yönetiminde Eurochallenge Cup'ta tarihinde ilk kez final oynayıp Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikinci olmuştu.

KOLTUĞU İLK KEZ KAYBETTİ

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bu sezon oluşturduğu güçlü kadroyla lig ve Avrupa'ya damga vuran Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde liderliği sezon başından beri ilk kez yitirdi. Cumartesi günü Tofaş deplasmanından mağlubiyetle ayrılıp 11 maçta 9 galibiyette kalan Kaf-Kaf, Anadolu Efes'in dün Afyon Belediyespor'u yenerek 10 galibiyete ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi.