Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Pınar Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplam 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Beko için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Fenerbahçe Beko'ya en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, COVID-19 testleri pozitif çıkan oyuncu, teknik ekip ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:50 Kaynak: AA
Son Dakika "Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak