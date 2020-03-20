Pınar Karşıyaka'dan FIBA Avrupa Kupası için "Dörtlü Final" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan FIBA Avrupa Kupası için 'Dörtlü Final' önerisi - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'dan FIBA Avrupa Kupası için "Dörtlü Final" önerisi

6 saat önce

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının geçmesi halinde, mücadele ettikleri FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda format değişikliğine gidilmesi ve oynanacak Dörtlü Final'e de ev sahipliği yapma önerisinde bulunduklarını bildirdi.

Pınar Karşıyaka'dan FIBA Avrupa Kupası için

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, koronavirüs (Kovid-19) salgınının geçmesi halinde, mücadele ettikleri FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda format değişikliğine gidilmesi ve oynanacak Dörtlü Final'e de ev sahipliği yapma önerisinde bulunduklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bu kadar büyük boyutta değilken FIBA Avrupa Kupası'nın formatının değiştirilmesini ve Dörtlü Final'in İzmir'de düzenlenmesini önderdiklerini aktardı.

Virüs tehdidinin 45 gün sonra azalacağını tahmin ettiğini vurgulayan Büyükkarcı, "45 günlük süreden sonra sezona devam edilebileceğini umuyorum. Tabii ki bu bir umut. Eğer bu umudum gerçekleşecek olursa, İzmir'de tarafımızdan düzenlenecek Dörtlü Final için teklifimiz geçerliliğini koruyacak." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, kulüp bünyesindeki herkese 1 hafta izin verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorun uzayacak olursa, FIBA'nın özellikle oyuncu ödemeleri konusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Seyircisiz oynanan ya da hiç oynanamayacak olan maçlar sonucunda kulüpleri reklam ve hasılat gelirlerinin ortadan kalktığı bir gerçek. Bu durumda FIBA'nın vereceği genel karar, kulüplerle oyuncular arasında hukuki sorunlar meydana gelmemesini sağlar. Yine de tehdidin ortadan kalkmasını, gerek FIBA'da gerekse de ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun tamamlanmasını diliyoruz. Maçlar oynanabilecek duruma gelirse, Türkiye ligi için play-off formatı değiştirilip, maç sayısı azaltılabilir."

İki Türk takımının yarı final vizesi aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'dan medi Bayreuth, Bahçeşehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears ile eşleşmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bütün organizasyonları askıya alan FIBA, gelişmelere bağlı olarak gerekli kararların alınacağını açıklamıştı.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:50 Kaynak: AA

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