Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'dan İtalya Seferi

Pınar Karşıyaka'dan İtalya Seferi

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti'yle temaslarını sıklaştırdı.

Pınar Karşıyaka'dan İtalya Seferi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti'yle temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Selim Çınar, yurt dışında bulunan Mahmuti'yle görüşmek için İtalya'ya gitti. Anadolu Efes ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka'da başarılı sezonlar geçiren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya'da 2008-09 sezonunda Treviso'yu çalıştırıp Eurocup'ta yılın antrenörü seçilmişti. 

Mahmuti son olarak geçen sezon Galatasaray'da görev yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

Ufuk Sarıca, Oktay Mahmuti, İtalya, Pınar Karşıyaka, Spor
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