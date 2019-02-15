Pınar Karşıyaka'dan İtalya Seferi
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti'yle temaslarını sıklaştırdı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayıran Pınar Karşıyaka
, eski çalıştırıcısı A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca
'yla anlaşamadıktan sonra listesindeki Oktay Mahmuti
'yle temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Selim Çınar
, yurt dışında bulunan Mahmuti'yle görüşmek için İtalya
'ya gitti. Anadolu Efes
ile 4 lig, 4 Türkiye Kupası
, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray
ve Darüşşafaka
'da başarılı sezonlar geçiren 51 yaşındaki Mahmuti, İtalya'da 2008-09 sezonunda Treviso'yu çalıştırıp Eurocup'ta yılın antrenörü seçilmişti.
Mahmuti son olarak geçen sezon Galatasaray'da görev yaptı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:55 Kaynak: DHA
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