Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'dan Kötü Prova: 80-83

Pınar Karşıyaka'dan Kötü Prova: 80-83

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka, salondan mağlup ayrıldı: 80-83.

Pınar Karşıyaka'dan Kötü Prova: 80-83, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka, salondan mağlup ayrıldı: 80-83. Kulüple geçen hafta sonunda sözleşme imzalayan Alman antrenör Dirk Bauermann yönetminde ilk sınavına çıkan Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ilk periyodu 20-24, ilk yarıyı 41-46, üçüncü periyodu ise 60-65 geride tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip Bauermann yönetimindeki ilk resmi maçta pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: DHA

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