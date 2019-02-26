Pınar Karşıyaka'dan Kötü Prova: 80-83
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka, salondan mağlup ayrıldı: 80-83.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen Türkiye Kupası
ve milli maçlar arasında rakiplerinden Afyon
Belediyespor'u hazırlık maçında konuk eden Pınar Karşıyaka
, salondan mağlup ayrıldı: 80-83. Kulüple geçen hafta sonunda sözleşme imzalayan Alman antrenör Dirk Bauermann yönetminde ilk sınavına çıkan Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'nda ilk periyodu 20-24, ilk yarıyı 41-46, üçüncü periyodu ise 60-65 geride tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip Bauermann yönetimindeki ilk resmi maçta pazar günü Galatasaray
'ı konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: DHA
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