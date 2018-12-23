Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'dan Kritik Galibiyet

Pınar Karşıyaka'dan Kritik Galibiyet

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından Gaziantep Basketbol'u evinde 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka rahat bir nefes aldı.

Pınar Karşıyaka'dan Kritik Galibiyet, System.String[]


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından Gaziantep Basketbol'u evinde 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka rahat bir nefes aldı. 

Kötü gidişinin üzerine geçen hafta içinde FIBA Europe Cup'ta da evinde S. Oliver Würzburg'a yenilip taraftarının tepkisini çeken Karşıyaka, bu galibiyetle ligde 12 maçta 5 galibiyete ulaşarak Play-Off yarışından kopmadı. 

Karşıyaka'da Berk'in sakatlığında haftalardır dinlenmeden oyunda kalan, ligde Türk Telekom, Avrupa'da Würzburg sınavlarında son anlarda kritik faul atışlarını kaçıran guard Walker, Gaziantep karşısında bu kez hata yapmayıp son saniyelerde faul çizgisinden 2'de 2 yaparak skoru 82-81'e getiren isim oldu. Karşıyaka, ligde 30 Aralık Pazar günü Anadolu Efes'e konuk olacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:02 Kaynak: DHA

Gaziantep, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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