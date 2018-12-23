Pınar Karşıyaka'dan Kritik Galibiyet
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından Gaziantep Basketbol'u evinde 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka rahat bir nefes aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından Gaziantep
Basketbol'u evinde 82-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka
rahat bir nefes aldı.
Kötü gidişinin üzerine geçen hafta içinde FIBA Europe Cup'ta da evinde S. Oliver
Würzburg'a yenilip taraftarının tepkisini çeken Karşıyaka, bu galibiyetle ligde 12 maçta 5 galibiyete ulaşarak Play-Off yarışından kopmadı.
Karşıyaka'da Berk'in sakatlığında haftalardır dinlenmeden oyunda kalan, ligde Türk Telekom
, Avrupa
'da Würzburg sınavlarında son anlarda kritik faul atışlarını kaçıran guard Walker, Gaziantep karşısında bu kez hata yapmayıp son saniyelerde faul çizgisinden 2'de 2 yaparak skoru 82-81'e getiren isim oldu. Karşıyaka, ligde 30 Aralık
Pazar günü Anadolu Efes
'e konuk olacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:02 Kaynak: DHA
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