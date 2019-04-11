Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'dan Oktay Mahmuti Açıklaması

Pınar Karşıyaka'dan Oktay Mahmuti Açıklaması

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarışı veren Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon için başantrenör Oktay Mahmuti ile görüştükleri iddiasını yalanladı.

Pınar Karşıyaka'dan Oktay Mahmuti Açıklaması, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarışı veren Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon için başantrenör Oktay Mahmuti ile görüştükleri iddiasını yalanladı. Mahmuti'yle halen görevde olan başantrenör Dirk Bauermann'la anlaşmadan önce görüşme yaptıklarını hatırlatan Büyükkarcı, "Antrenör arayışımız yok. Dirk Bauermann'la opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmemiz sürüyor. Şu anda tek konsantremizi ligdeki play-off yarışına vermiş durumdayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:06 Kaynak: DHA
Spor
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