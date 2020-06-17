Pınar Karşıyaka'dan online imza töreni

Koronavirüs salgını yüzünden telekonferansla düzenlenen törene oyuncuların yanı sıra Başkan Turgay Büyükkarcı ve Asbaşkan Serkan Ergüven de evlerinden katıldı. Tören kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.



Başkan Büyükkarcı, törende, başarılı geçen sezon nedeniyle iki oyuncuya teşekkür ederken, "İnşallah yine Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda muhteşem taraftarımızla beraber, hocamızla, teknik ekibimizle birlikte yeni başarılara imza atacağız" dedi.



Kariyerinde daha önce ilk kupalarını kazandığı Karşıyaka'da dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Yunus ve bu sezon ilk kez takımda yer alan Nusret, kulüpte kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti. İmza töreni, Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım'ın yeni sözleşmelerini imzalamasının ardından sona erdi.