Pınar Karşıyaka'dan Yeni Başlangıç
2 saat önce
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 14 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın Tofaş'a konuk olacak.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 14 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka
, ikinci yarının ilk sınavında yarın Tofaş
'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeni transfer Evans'ın ligde ilk kez forma giyeceği yeşil-kırmızılı ekipte ameliyat olan Tayfun dışında eksik yok. Ligde Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Szolnoki Olaj
'ı 102-95 mağlup edip son 16 turu yolunda avantaj yakalayarak moral buldu. Tofaş, ligde ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle üçüncü sırada bitirdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: DHA
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