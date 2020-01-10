Pınar Karşıyaka'dan yeni başlangıç - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'dan yeni başlangıç

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak ilk yarıyı 15 maçta 12 galibiyetle rakibinin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın ikinci devrenin ilk sınavında Teksüt Bandırma Basketbol'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka'dan yeni başlangıç, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'e uzatmada 82-80 mağlup olarak ilk yarıyı 15 maçta 12 galibiyetle rakibinin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, yarın ikinci devrenin ilk sınavında Teksüt Bandırma Basketbol'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 mağlup ederek çeyrek final kapısını aralayan yeşil-kırmızılılar, ligde de tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bandırma ekibi ligde 9 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Kaf-Kaf deplasmanda 89-57 kazandı.

SARICA'YA BÜYÜK ONURBasketbolda ING All- Star 2020'de Asya Karması'nın antrenörlüğünü A Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek dev organizasyonda Avrupa Karması'nı ise sahaya Anadolu Efes Antrenörü Ergin Ataman çıkaracak. Yıllarca Anadolu Efes ve A Milli Takım'da beraber çalışan, farklı kulüp takımlarında ise birbirlerine perçok kez rakip olan ikili bu kez All-Star'da kozlarını paylaşacak.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:18 Kaynak: DHA
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