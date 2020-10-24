Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Semih Vural (xx), Duhan Köyiçi (xx)PINAR KARŞIYAKA: Metecan (xx) 5, Morgan (xxx) 17, Taylor (xx) 3, Henry (xxx) 19, Nusret (xx) 3, Semih (xxx) 8, Kenndy (xx) 7, M Baye (xxx) 17, Yunus (xxx) 10, Arca (xx), Mahir...

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