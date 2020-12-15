Pınar Karşıyaka doğru yolda - Son Dakika

Pınar Karşıyaka doğru yolda

15.12.2020 12:38
Pınar Karşıyaka doğru yolda, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelerek yenip, 11 maçta 8 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, gelecek için güven kazanma adına önemli bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelerek yenip, 11 maçta 8 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, gelecek için güven kazanma adına önemli bir mücadeleyi geride bıraktıklarını söyledi. Daha önce tarihi kupalar kazandırdığı yeşil-kırmızılılara 3 yıl aradan sonra geçen sezon dönerek geldiği günden beri başarı çıtasını tekrar yükselten Sarıca, katıldığı bir yayında, "Eksik oynadığımız, 18 geri düştüğümüz Fenerbahçe maçını kazanmak çok önemliydi. Bitime üç dakika kala 13 sayı gerideydik ama hiçbir maçı bırakmıyoruz. Rakibimize hata yaptırarak galip geldik. Gelecek için, güven kazanmamız için de önemliydi" dedi.

Sarıca, "Anadolu Efes veya Fenerbahçe gibi geniş kadromuz yok, iki-üç eksiğimiz olduğu zaman bundan çok etkileniyoruz. Karşıyaka'da olduğum her dönemde hep iddialı olduk, bizden beklenmeyen şampiyonluklar kazandık. Şimdi yine şampiyonluklar bekleniyor. Toplam 14 kişiyiz, eksiklik olduğu zaman bunu kapatmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçında Semih ve Metecan yoktu. Pandemi döneminde kaybettiğimiz en önemli oyuncumuz ise taraftarımız. Yine de sahamızda maç kaybetmedik. Sezon başından beri hiçbir maça tam kadro çıkamadık, bu durum antrenmanları da etkiliyor. Şampiyonlar Ligi geçen sene oynadığımız Europe Cup seviyesinin üzerinde, orada da iddialıyız" açıklamalarını yaptı.

SARICA: MİLLİ TAKIMDA BİR SEÇİCİ OLURA Milli Takım'daki başantrenörlük görevi geçen ay FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yapılan Hırvatistan ve Hollanda maçları öncesi sürpriz şekilde son bulan Ufuk Sarıca, bu konudaki suskunluğuna da son verdi. O dönem kadroda yer alacak oyuncularla ilgili Basketbol Federasyonu'yla anlaşmazlığa düştüğü iddia edilen Sarıca, "Milli Takım'da görev almak spor hayatım için gururdu. En zor şartlarda, en zor dönemlerde elimi taşın altına soktum. Bir Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hak ettik, Amerika'yı elimizden kaçırdık. Hakkımda alınan karar benim için de ani oldu. Olabilir, bu bir bayrak yarışı. Kritik maçlara 5 gün kala görevden alındığımda takımı olumsuz etkilememek için konuşmadım. Bir tane seçici olur, o da başantrenördür. Bu konuda sorun yaşamıştık. Üzerinde anlaşamadığımız oyuncu Larkin değildi" ifadelerini kullandı.RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

Pınar Karşıyaka, yarın ING Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşıyaka'da koronavirüs testi pozitif çıkan Metecan oynayamayacak. Virüsü atlattıktan sonra tam hazır olmayan Semih'in durumu da belirsiz. Ligde son 3 maçını kazanan, 11 maçta 8 galibiyetle dördüncü sıradaki Kaf-Kaf, rakibini mağlup ettiği takdirde üçüncülüğe tırmanacak. 22 Kasım'da oynanması gereken maç yeşil-kırmızılılardaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka doğru yolda - Son Dakika Spor


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