Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda

12 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışındaki Pınar Karşıyaka, yarın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Türk Telekom'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışındaki Pınar Karşıyaka, yarın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan taraf yine aynı spor salonunda cuma günü başlayacak Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için karşılaşacak. Daha önce yine antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Türkiye Kupası'nı 2014 yılında ilk kez kazanan Kaf-Kaf, 6 yıl sonra Sarıca'yla tekrar kupayı kaldırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar o sezon da çeyrek finalde Türk Telekom, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyip finalde Anadolu Efes'i mağlup etmişti.


Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
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