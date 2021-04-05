Pınar Karşıyaka en önemli sınavda - Son Dakika

Pınar Karşıyaka en önemli sınavda

05.04.2021 12:39
Pınar Karşıyaka en önemli sınavda, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi adını Avrupa'da 8'li Final'e yazdırma hedefiyle ağırlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi adını Avrupa'da 8'li Final'e yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.30'da yapılacak. İlk 2 sırayı elde edecek takımlarını Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefinde yoluna 8'li Final'de devam edeceği grupta lider Hapoel Holon üst turu garantilerken, son maçlar öncesi Karşıyaka'nın 5 maçta 2 galibiyeti, Brindisi'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçta 4 sayı farkla 83-79 mağlup olduğu rakibini rövanşta en az 5 sayı farkla yenerse ikili averaj üstünlüğünü eline alıp adını finallere yazdıracak. Mağlubiyet veya 4 sayı farkın altındaki galibiyetlerde tur atlayan taraf Brindisi olacak. Avrupa'da hedefini önce finaller, ardından kupa olarak belirleyen Pınar Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan takımın önemli isimleri M'Baye ve Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek. Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 2 maçı kaybederek üst turu riske atmıştı.

FENERBAHÇE TARTIŞMASI SÜRÜYORING Basketbol Süper Ligi'nde aylardır yakaladığı çıkışın ardından üst üste üçüncü yenilgisini en yakın rakibi Fenerbahçe Beko'ya 117-59 yenilerek alıp bitime 3 maç kala puan tablosunda ikinci sıradaki yerini geri alma şansını kaçıran Pınar Karşıyaka'da yönetimin maça genç takımla çıkma kararının yankıları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak final niteliğindeki İtalya ekiplerinden Brindisi randevusu öncesi Fenerbahçe maçı için Basketbol Federasyonu'na yapılan erteleme talebine olumlu yanıt gelmeyince sakatların da çokluğuyla maça genç takım ağırlıklı çıkma kararı alan Pınar Karşıyaka, Mahir ve kadrodaki altyapı patentliler Arca, Çağatay, Yalım haricinde gençlerle oynadı. Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca'nın yerine de takımı yardımcısı Recep Şen yönetti.

Mücadeleye yerli 5'le başlayıp ardından yabancılara da şans veren Fenerbahçe'ye 58 sayı farkla mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alırken aylarca önünde yer aldığı rakibinin 2 puan gerisine düşüp bitime 3 maç kala ikincilik şansını büyük oranda yitirdi. Ligde ve Avrupa'da son oynadığı 5 maçını kaybeden Karşıyaka'da sosyal medyada birçok taraftar yönetimin çok önemli bir maçı gençlerle oynama kararını eleştirip, Fenerbahçe'nin de Euroleague'de çift maç haftasından çıkarak 2 gün önce Barcelona'yla karşılaştığını hatırlattı. Taraftarlar Avrupa'da Holon ve Tofaş önündeki sürpriz mağlubiyetler yüzünden turun riske atıldığını savunup erteleme talebi kabul görmeyince maça gençlerle çıkmanın sportif ruha aykırı olduğunu vurguladı. Bazı taraftarlar da TBF'nin tavrını eleştirip yönetim kararına destek verdi. Karşıyaka, daha önce 2010-11 sezonunda Eurochallenge Cup'ta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apoel'le oynadığı deplasmanda Rum taraftarlar tarafından saldıraya uğradıktan sonra Beşiktaş maçı ertelenmeyince sahaya gençlerle çıkmıştı.


Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Brindisi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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