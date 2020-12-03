Pınar Karşıyaka erteleme sınavında

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak salı günü Anadolu Efes'e 74-61 yenilen Pınar Karşıyaka, yarın erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Yoğun periyotta ligde pazar günü de Bursaspor'a konuk olup ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanına çıkacak Kaf-Kaf, bu sezon çıktığı 8 lig maçında 5 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Bahçeşehir Koleji'nin 9 maçta 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında 7 Kasım'da oynanaması gereken maç, Pınar Karşıyaka'daki 7 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenmişti.