Pınar Karşıyaka eski oyuncusu Sek Henry'yi transfer etti
Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yeni Zelanda'nın Breakers ekibinde mücadele eden Henry ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, en son Yeni Zelanda'nın Breakers ekibinde mücadele eden Henry ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 33 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:27
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