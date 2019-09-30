Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde
Son Dakika Spor Haber

Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde

56 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak.

Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak.

Borashallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruplara kalma yolunda rakibini 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla bu sezon Europe Cup'ın favorileri arasında olan Karşıyaka, İsveçli rakibini eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 23 Ekim'de başlayacak. Karşıyaka, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif
Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor Trabzonspor, Beşiktaş'ı farklı geçti! Trabzon yerel basını coştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]