Pınar karşıyaka europe cup'ta avantaj peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezona TEKSÜT Bandırma deplasmanındaki farklı galibiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup'taki ön eleme turu ilk maçında İsveç'te Boras Basket'e konuk olacak.

Borashallen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Gruplara kalma yolunda rakibini 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla bu sezon Europe Cup'ın favorileri arasında olan Karşıyaka, İsveçli rakibini eleyip gruplara kaldığı takdirde E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels'le eşleşecek. FIBA Europe Cup'ta grup aşaması 23 Ekim'de başlayacak. Karşıyaka, geçen sezon aynı kupada çeyrek final oynamıştı.