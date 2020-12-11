Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Avrupa'daki 13 maçlık tarihi galibiyet serisi hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanında sona ermişti. Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan lider Fenerbahçe ise bu sezon eski performansının altında kaldığı THY EuroLeague'de dün Alba Berlin'e 89-63 mağlup oldu.