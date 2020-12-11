Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde - Son Dakika

Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde

11.12.2020 10:21
Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Avrupa'daki 13 maçlık tarihi galibiyet serisi hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanında sona ermişti. Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan lider Fenerbahçe ise bu sezon eski performansının altında kaldığı THY EuroLeague'de dün Alba Berlin'e 89-63 mağlup oldu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde - Son Dakika Spor


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