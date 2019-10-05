Pınar karşıyaka evinde oynayacak

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Teksüt Bandırma'yı 89-57 mağlup edip, FIBA Avrupa Kupası 1'inci Eleme Turu'nda da Boras Basket'i deplasmanda 77-70 yenen Pınar Karşıyaka, yarın evinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Antrenör Ufuk Sarıca, taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Salondan galibiyetle ayrılıp serimizi sürdüreceğiz" dedi.